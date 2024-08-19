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Uyuşturucu kullanan oğlunu bıçakla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba, uyuşturucu kullandığı belirtilen oğlunu bıçakla öldürdü.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Uyuşturucu kullanan oğlunu bıçakla öldürdü
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Yavuçkuyucağı köyü Körpe Mahallesi'nde A.K. (53) ile oğlu Okan K. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. elindeki bıçakla oğluna saldırdı.

Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Okan K.'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

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