Uyuşturucu kullanan oğlunu bıçakla öldürdü

Yavuçkuyucağı köyü Körpe Mahallesi'nde A.K. (53) ile oğlu Okan K. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. elindeki bıçakla oğluna saldırdı.

Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Okan K.'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

