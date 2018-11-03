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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü, ikisinin durumu ağır

Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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