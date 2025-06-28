Uyuşturucu kullanımıyla ilgili asılsız iddialara resmi yalanlama

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının uyuşturucuyla mücadelesine dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi X hesabından söz konusu manipülasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

Bazı basın-yayın mecralarında yer alan "Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 10'a düştüğü ve uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde ülkemizin dünyada ilk 5'te olduğu" yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon içermektedir.

Uyuşturucuyla mücadele, İçişleri Bakanlığımız tarafından Adalet Bakanlığımızla en üst düzeyde koordinasyon içinde yürütülen, çok yönlü ve kararlı bir devlet politikasıdır. Bu mücadelede ilgili tüm kurumlarımızın tam desteği alınmakta ve sahadaki çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yürütülen bu etkin çalışmaların somut neticeleri bulunmaktadır:

*⁠ ⁠Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 22,4'e düşmüştür. Bu veri, iddiaların aksine, uyuşturucuya yönelimin daha ileri yaşlara çekildiğini göstermektedir.

*⁠ ⁠2024 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre ülkemiz, uyuşturucuya bağlı ölüm oranı milyonda 4,2 ile 18 Avrupa ülkesi arasında 17. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, ülkemizin bu alandaki başarılı mücadelesinin uluslararası bir göstergesidir.

Güvenlik güçlerimiz, özellikle okullarda ve çevrelerinde düzenli ve kesintisiz denetimler gerçekleştirmektedir. Riskli olduğu değerlendirilen tüm alanlar titizlikle kontrol altında tutulmakta; kafe, park, internet salonu gibi kamuya açık yerlerde "Narkotim" ekipleri aktif olarak görev yapmaktadır.

Güvenlik güçlerimizi itibarsızlaştırmaya dönük sorumsuz yayınlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve kamu kurumlarımızdan yapılan resmî açıklamaları temel almaları hususu büyük önem arz etmektedir.