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Uyuşturucu maddeyle yakalanan Azerbaycanlı kadın tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3'ü Azerbaycan uyruklu 5 zanlıdan biri tutuklandı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi15:43 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:43

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphe üzerine eski Erzurum-Sarıkamış yolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta bulunan İ.K ve A.Ç'nin üst aramasında 38,61 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Başka bir operasyonda ise polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla Kars'a gelen Azerbaycan uyruklu 3 şahsın bulunduğu aracı da Kars-Erzurum kara yolu üzerinde durdurdu.

Zanlıların üst aramasında Azerbaycan uyruklu L.G isimli kadının üzerinden 23,73 gram metamfetamin, 1,27 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda iki araçta bulunan 3'ü Azerbaycan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan L.G tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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