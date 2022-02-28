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Uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Isparta'da son 1 haftada yapılan toplam 23 uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA28 Şubat 2022 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:42
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Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 haftada 23 uyuşturucu operasyonu yapıldı, yapılan operasyonlarda 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet uyarıcı nitelikte hap, 16 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirilirken 48 şüpheli ise yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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