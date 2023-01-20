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Uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, bulundurmak ve kabul etmek suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 13 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 700 gram skunk ve esrar, yeşil reçeteyle satılan 90 hap, hassas terazi, tüfek ve 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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