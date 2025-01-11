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Hava destekli uyuşturucu operasyonunda 36 tutuklama

Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Hava destekli uyuşturucu operasyonunda 36 tutuklama
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı 120 ekipten oluşan 1200 personele, 12 narkotik dedektör köpeği ile 3 İHA ve 1 helikopter destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun" sözleriyle ekipleri yola çıkardığı operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram esrar, 63 yeşil reçeteye tabi hap, 20 ruhsatsız tabanca, 210 fişek, 3 tüfek, 3 kartuş, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 410 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 36'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

  • Bursa
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