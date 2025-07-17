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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar adliyede!

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştiren ‘Narkokapan-Adana 2' operasyonunda yakalanan 41 torbacı adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetten sorgusu sürüyor.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar adliyede!
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

2 bin 10 polis, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarında 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 130 şüpheli ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 41'i adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.

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