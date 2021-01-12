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Uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 hap yakalandı

Bursa'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 hap ele geçirildi. 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:00
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., E.K. ve N.E. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 11 bin 200 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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