Uyuşturucu paketi midesinden çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Jafar A. (42) ve Amır Rafıeı S'nin (34) kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Susuz ilçesinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen İran uyruklu Jafar A. ve Amır Rafıeı S. düzenlenen operasyonla yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Harakani Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerden Amır Rafıeı S'nin mide ve bağırsaklarında 7 parça halinde 203,02 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucu cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.