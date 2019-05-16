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Uyuşturucu sanığı Brezilyalı kadına hapis cezası

Adana Havalimanı'nda yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın, 22 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Brezilya uyruklu Francinete Maria Dos Santos Cristo ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Cristo, yargılamanın ülkesinde yapılmasını istedi.

Ailesinin ve çocuklarının Brezilya'da olduğunu, iki aydır onlarla görüşemediğini belirten Cristo, "Eğer Brezilya'da mahkemem görülürse Brezilya hükümeti suçluyu bulacaktır. Ben kullanıldım. Ayakkabıların tabanında uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bunu Brezilya'da ispatlayabilirim." ifadesini kullandı.

Cristo, savcının mütalaasında cezalandırılmasını talep etmesi üzenine ağladı.

Mahkeme heyeti, Brezilyalı Cristo'ya "uyuşturucu madde ithal etme suçundan" 22 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Brezilya'dan Katar aktarmalı 4 Mart 2019'da Adana Havalimanı'na gelen sanık, polislerin şüphesi üzerine durdurulmuş, bagajında yapılan aramada 8 çift spor ayakkabının taban kısımlarına zulalanmış 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilmişti.

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