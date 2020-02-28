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Uyuşturucu satarken polise yakalandı

Samsun'da bir kişi, 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalandı.

IHA28 Şubat 2020 Cuma12:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:37

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D.’yi takibe aldı. M.D. ile irtibat kuran 3 şahıstan 3 paket halinde 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.’nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 31,35 gram bonzai, 7 adet ekstasy hap, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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