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Uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl hapse çarptırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl hapse çarptırıldı
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık V.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde, bisikletiyle yanına gelen kişiye kitap arasına gizlediği sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık V.T. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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