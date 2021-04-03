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Uyuşturucu satıcıları dronla yakalandı

Bursa'nın ilçesine araçla uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şüpheli, dronla takibe alındı. İzlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, zeytinlik alanda yakalandı.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:58
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuri Ayhan ve Şakir Aydoğan'ın kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İkilinin bulunduğu otomobil tespit edilerek, ilçe girişinden itibaren dronla takibe alındı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler de araçlarıyla Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girerek, izlerini katbettirmeye çalıştı. Bu sırada uyuşturucuyu yol kenarına attı.

İkili, polisin ısrarlı takibinden kurtulamayarak, yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bölgede yapılan aramada da şüphelilerin attığı uyuşturucu bulundu.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti' ile 'silah kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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