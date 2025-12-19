İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın ifadeye çağrıldı
Güncel

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın ifadeye çağrıldı
ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor.

SARAN'IN AVUKATI ALİ ALPER ALPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, Saran'ın basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya'ya gittiğini, adli süreci öğrenmesinin ardından ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Alpoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sadettin Saran'ın talebi doğrultusunda bilgilendirmede bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.