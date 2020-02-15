Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

IHA 15 Şubat 2020 Cumartesi10:24 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:24

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Eyüboğlu, Ertuğrulgazi ve Hoşgör mahallelerinde bir miktar metamfetamin maddesi, Ocaklar Mahallesi’nde bir parça Jameika maddesi, Beyazlar Mahallesi’nde bir parça esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.