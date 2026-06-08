İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1053
  • EURO
    53,1506
  • ALTIN
    6375.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu tacirine ağır ceza! Mahkemeden 20 yıl 9 ay hapis kararı
Güncel

Uyuşturucu tacirine ağır ceza! Mahkemeden 20 yıl 9 ay hapis kararı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık hakkında karar açıklandı. Zanlılar, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirine ağır ceza! Mahkemeden 20 yıl 9 ay hapis kararı
ABONE OL

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık S.N. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan S.N'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde 88 gram sentetik uyuşturucu ve 45 kök Hint keneviri bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 20 yıl 9 ay hapse çarptırdığı S.N'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

  • uyuşturucu ticareti
  • sarıçam ilçesi
  • hapis cezası

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.