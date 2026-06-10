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Uyuşturucu tacirlerine havadan darbe! JİHA destekli operasyonda 4 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirlerine havadan darbe! JİHA destekli operasyonda 4 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu JİHA destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"ZEHİR SATICILARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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