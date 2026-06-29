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Uyuşturucu tacirlerine kıskaç: 69 ilde 423 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını duyurdu.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirlerine kıskaç: 69 ilde 423 şüpheli tutuklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

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Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ve 47 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer kişilerin işlemleri devam ediyor.

  • uyuşturucu operasyonu
  • ele geçirilen uyuşturucu
  • şüpheliler tutuklandı

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