Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar da şüphelileri belirledi. Sokaklarda uyuşturucu maddeyi dağıtan 'torbacı' diye tabir edilen kişilere yönelik, sabah saatlerinde, İzmir ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.