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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 4 ilde onlarca kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheli gözaltına alındı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 09:06 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 4 ilde onlarca kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri merkezli operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 112 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞAFAK OPERASYONU: 95 GÖZALTI

İstanbul'da 58, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de ise 8 olmak üzere toplam 66 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde, 1'inin ise askerlik görevinde olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 57 paket halinde 146,50 gram marihuana, 9 paket halinde 11,03 gram metamfetamin, 17 paket halinde 6,30 gram kokain, 355 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy hap, 1 adet LSD ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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