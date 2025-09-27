İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu ticareti ve trafik ihlallerine darbe: Balıkesir'de “şok asayiş operasyonu”
Güncel

Uyuşturucu ticareti ve trafik ihlallerine darbe: Balıkesir'de “şok asayiş operasyonu”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 204 polisin katılımıyla yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan şahıslar yakalandı.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Uyuşturucu ticareti ve trafik ihlallerine darbe: Balıkesir'de “şok asayiş operasyonu”
ABONE OL

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatleri polis timleri şok asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit polisi 204 polisin katıldığı uygulama ile ilçeyi denetledi. 10 ayrı noktada yapılan şok asayiş ve trafik uygulaması neticesinde 912 şahıs sorgulandı, aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 9 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 170 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 167 araç ve araç sürücüsü kontrol edilirken, 26 araca toplamda 263,346 TL cezai işlem uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.