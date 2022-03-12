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Uyuşturucudan aranan zanlı ruhsatsız tabancayla yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan şahıs beraberinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İHA12 Mart 2022 Cumartesi 07:22 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 07:22
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Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçeğimiz 1 Mart ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında firari konumunda olan S.A., isimli şahıs yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yanında tabanca ile yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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