İLETİŞİM VE KÜNYE

  Uyuşturucuya ağır darbe: Tek seferde milyonlarca hap
Güncel

Uyuşturucuya ağır darbe: Tek seferde milyonlarca hap

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay, kentte bugüne kadar yakalanan en yüksek sayıda uyuşturucu hap olmasıyla dikkat çekti.

1 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
Uyuşturucuya ağır darbe: Tek seferde milyonlarca hap
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla dağıtım merkezlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucuların "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskında 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının, İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
