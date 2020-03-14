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Uyuşturucuya baharatlı kamuflaj

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine H.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen çantada yapılan aramada 1 kilo 26 gram kokain ile 2 kilo 156 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

IHA14 Mart 2020 Cumartesi 10:15 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:15
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Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesi Üçyol mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan arama esnasında uyuşturucu madde köpeği Cesur’un tepki vermesi üzerine Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek otobüste detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada beyaz plastik poşet içerisinde jelatin paketlere sarılı vaziyette anason ve baharat kokusu ile gizlenmeye çalışılmış 1 kilo 26 gram kokain ile 2 kilo 156 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken ele geçen uyuşturucunun incelenmek üzere kriminal labaratuvarına gönderildiği öğrenildi.

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