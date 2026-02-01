İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucuya büyük darbe: 142 kiloluk sevkiyat ele geçirildi
Güncel

Uyuşturucuya büyük darbe: 142 kiloluk sevkiyat ele geçirildi

Şırnak'ta uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Uyuşturucuya büyük darbe: 142 kiloluk sevkiyat ele geçirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık, bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.