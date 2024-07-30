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Uyuşturucuya geçit yok! 17 ilde operasyon

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen ‘NARKOÇELİK-29' operasyonlarında 103 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 08:02 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok! 17 ilde operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 103 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

Gözaltına alınan 103 uyuşturucu satıcısından 45'inin tutuklandığını, 36'sının da adli kontrol şartıyla bırakıldığını bildiren Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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