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Uyuşturucuya geçit yok! Samsun'da geniş çaplı operasyon: 10 gözaltı

Samsun'da 5 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA14 Haziran 2026 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok! Samsun'da geniş çaplı operasyon: 10 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürütüldü.

Şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 915 adet sentetik ecza hap, 351,50 gram sentetik kannabinoid, 200 mililitre likit sentetik kannabinoid, 77,50 gram kokain, 35,66 gram eroin, 63,33 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 185 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • ele geçirilen uyuşturucular
  • şüpheliler

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