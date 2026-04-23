23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  ''Uyuşturucuya özendirme'' operasyonunda 16 tutuklama
Güncel

''Uyuşturucuya özendirme'' operasyonunda 16 tutuklama

Adana İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici içerik paylaşan şüphelilere yönelik 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 45 kişiden 16'sı tutuklanırken, 28 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 09:18
''Uyuşturucuya özendirme'' operasyonunda 16 tutuklama
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan kişilere yönelik Adana merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

53 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen açık kaynak ve istihbari çalışmalar sonucunda, Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

