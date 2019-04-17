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Uyuşturucuyu bebek beşiğinde gizlemişler

Adana'da bebek beşiği içerisine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skunk' esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde arama yaptı. Narkotik köpeğinin, yatak odasında bulunan bebek beşiğine tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada beşik içine gizlenmiş 7 kilo 223 kilo genetiği değiştirilmiş 'skunk' esrar bulundu. Evde bulunan şüpheliler Hüseyin K. (31) ve Hasan K. (34) gözaltına alındı.
 
 
Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklandı, Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
 
 
 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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