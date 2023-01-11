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Uyuşturucuyu bilgisayar kasasına gizleyen zanlı tutuklandı

Isparta'da bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
Uyuşturucuyu bilgisayar kasasına gizleyen zanlı tutuklandı
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Isparta'da bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Diyarbakır-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü kentin girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Milon" ile yapılan aramalarda, otobüsün bagaj kısmındaki bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 30 gram kubar, 160 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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