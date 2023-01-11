Uyuşturucuyu bilgisayar kasasına gizleyen zanlı tutuklandı

Isparta'da bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Diyarbakır-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü kentin girişinde durdurdu.
Narkotik köpeği "Milon" ile yapılan aramalarda, otobüsün bagaj kısmındaki bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 30 gram kubar, 160 gram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.