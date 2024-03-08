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  • Uyuyan köpeği ezerek öldürdü, yoluna devam etti! Taksiciden akıl almaz katliam
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Uyuyan köpeği ezerek öldürdü, yoluna devam etti! Taksiciden akıl almaz katliam

Balıkesir'de 56 yaşındaki taksi şoförü Ü.A. yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tekerin üzerinden geçtiği köpek götürüldüğü veterinerde ölürken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ü.A.'ya 7 bin 216 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA8 Mart 2024 Cuma 01:53 - Güncelleme:
Uyuyan köpeği ezerek öldürdü, yoluna devam etti! Taksiciden akıl almaz katliam
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 14.30 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi'nde skandal bir köpek katliamı gerçekleşti.

ARACIYLA YATAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Günaydın Mahallesi'nden Ali Hikmet Paşa istikametine ilerleyen Ü.A. yönetimindeki 10 T 2047 plakalı taksi, cadde üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçti.

Aracın ön tekerleriyle köpeği ezdiğini fark ederek kısa bir süre duran sürücü, ardından yoluna devam ederek acı içinde yatan köpeği bu kez de arka tekeriyle ezdi.

YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Olayı gören çevredekiler yaralı köpeğin yardımına koşarken, durumu Bandırma Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen köpek, veteriner ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen öldü.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında taksici Ü.A. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları koruma kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.

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