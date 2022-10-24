Uzak Doğu kültürünü harmanlayan Shout yeniliklere imza atıyor

Dünya genelinde duyulan Türkiye bazlı bir marka olan Shout'un kurucusu olan Sabri Korkmaz tasarımcılarıyla birlikte üretimlerinde yeniliklere yer verdiklerini şu cümleleriyle açıkladı: "Kıyafetlerimiz birçok ürün kategorisinden oluşup hoodie, pantolon, t-shirt, kimono ve benzeri parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar tasarlanırken genelde genç neslin giyim zevklerini ön planda tutuyoruz. Genelde her yerde mevcut olan kıyafetlerin gençlerin pek fazla ilgisini çekmediğini fark ettik. Markamız olan Shout'ın en belirgin özelliği de özgün tasarımları oluşturmaktır. Her geçen gün değişen moda algısını dikkat takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Şu anki dönemde gençler arasında en çok oversize kıyafetler tercih ediliyor. Hoddie üretimlerimiz uzak doğu kültüründen ilhamla özgün tasarımlarla üretiliyor. Tüm kıyafet kategorilerinde uzak doğu modası başta olmak üzere dünya genelindeki moda trendleri son hızla takip ediliyor. Uzak doğu ülkelerindeki alanında uzman tasarımcılarla bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor."

"GENÇ NESİLDE MODA ALGISI BİRBİRİNDEN BİR HAYLİ FARKLI"

Yerli ve dünya genelinde adını duyurmuş bir marka olan Shout'un genç nesle yönelik kıyafet tasarımlarında tarzları dikkate aldığını şu şekilde belirtti: "Nesiller arasında giyim zevkinin farklılaştığını görerek tasarımlarımızı yapıyoruz. Teknolojik faktörler de giyim tarzını etkilemektedir. Günümüzde gençler genelde oversize hoodie, pantolon ve t-shirt gibi kıyafet parçalarını tercih ediyor. Genelde bu tarz ürünler tercih edilince gençlerin kıyafetlerde estetikliğin yanı sıra konfora da önem verdiklerini görüyoruz. Bu da tasarımlarımızı yaparken göz önünde bulundurduğumuz unsurlardan biri haline geliyor."

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI MODA GELİŞMELERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN ÇOK FAYDALI"

Modayı yakından takip ettiğini belirten ve buna göre tasarımlar sunduğunu ifade eden yerli marka olan Shout'un kurucusu sosyal medyanın çok etkili bir faktör olduğunu şu şekilde belirtti: "Günümüzde pek çok kişinin sosyal medya platformlarında yer alması satış yapan firmalar açısından da önem arz ediyor. Özellikle de moda alanında yapılan paylaşımlara göre en çok hangi tasarımın ve ürünün ilgi gördüğü beğenilere göre anlaşılıyor. Bu noktada özellikle de hoodie'lerin çok daha fazla beğenildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle hoodie üzerine çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."