  Uzaklaştırma kararı vardı! Boşanma aşamasındaki eşini acımadan katletti
Güncel

Uzaklaştırma kararı vardı! Boşanma aşamasındaki eşini acımadan katletti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 17:11
Uzaklaştırma kararı vardı! Boşanma aşamasındaki eşini acımadan katletti
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün eşi Pınar K'yi (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Pınar K. dün, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi H.K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada H.K. tabancayla Pınar K'yi öldürmüştü.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan H.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Popüler Haberler
