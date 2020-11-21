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Uzaktan eğitim almak için tabletleri olmayan çocukların yüzünü jandarma güldürdü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinden tablet isteyen iki çocuğun talebi, görevlilerce tedarik edilerek çocuklara teslim edildi. Tabletlerini teslim alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrenci Vayıs, 'Asker abilerimiz bugün bizi çok mutlu etti, Allah da onları her zaman mutlu etsin.' dedi.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 11:23 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:09
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yığılca İlçe Jandarma ekipleri, ilçede rutin devriye görevi yaptıkları sırada sohbet ettikleri 2 çocuğun uzaktan eğitim almak için tabletlerinin olmadığını öğrendi.

Durumun anlatılması üzerine İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Serhat Topuz ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Murat Atakan tarafından iki tablet tedarik edildi.

Jandarma ekipleri, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ramazan Mandıralı ve Mevlana Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elanur Vayıs'a tabletlerini hediye etti.

Pandemi nedeniyle okula gidemeyen ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması amacıyla Yığılca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca yapılan tablet yardımı ilçede takdirle karşılandı.

Tabletlerini teslim alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrenci Vayıs, "Asker abilerimiz bugün bizi çok mutlu etti, Allah da onları her zaman mutlu etsin." dedi.

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