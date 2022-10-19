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Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) ne demek? CBİKO nasıl girilir? E-Devlet CBİKO giriş

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından tasarlanan; Kamuda çalışan vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) faliyete geçti. Peki CBİKO nasıl girilir? İşte E-Devlet CBİKO giriş ekranı ve kullanım alanları

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) ne demek? CBİKO nasıl girilir? E-Devlet CBİKO giriş
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Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) faliyete geçti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu personellerinin eğitimleri, video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle yapılan görüşmelere olanak sağlıyor. Peki Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) ne demek? CBİKO nasıl girilir? E-Devlet CBİKO giriş

UEK NE DEMEK?

Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur.

Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan Uzaktan Eğitim Kapısı CBİKO ile birlikte, çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

CBİKO NASIL GİRİLİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı (UEK) sistemine giriş yapabilecek. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı CBİKO sistemine e-Devlet ile giriş yapabilmekte ve kendilerine atanan eğitimlere katılım sağlayabilmektedir.

UZAKTAN EĞİTİM KAPISI (UEK) CBİKO GİRİŞ

CBİKO UEK sayesinde Çalışanlar, süreli eğitimlere belirlenen zaman içerisinde, süresiz eğitimlere ise istedikleri zaman erişim sağlayabilmektedir.

UEK NE İŞE YARAR?

Platform ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebilmektedir.

Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu bu yapı içerisinde, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan (UEK) başta Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabilmektedir.

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