23 Mart 2020 Pazartesi 09:05 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:18

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim süreci bugün başladı.

Uzaktan Eğitimi Başladı... İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK veriyor. pic.twitter.com/M2lmmAAI4j — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2020

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonuna kadar TRTEBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler, TRTEBA TV ve 'eba.gov.tr' üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek. Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak.



HANGİ DERSLER VAR?

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, 'Yetiştirme Programı' kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. 20'şer dakika olarak dersler yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve Ortaokul'da saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar sürecek. Ayrıca saat 13.30-17.30 ve 17.30- 21.30'da 2 kez tekrar yayın olacak. TRT-EBA TV Lise'de ise yayınlar 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar sürecek. Saat 15.00- 21.00 arasında da tekrar yayınları ekrana gelecek.

EKSİĞİ OLANA TEKRAR İMKANI

Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Ayrıca 'eba.gov.tr' üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek. Konu eksiği olan öğrenciler 'eba.gov.tr' üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak. Uzaktan eğitim süreci bittiğinde telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek..