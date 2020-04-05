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Uzay çağı ne zaman başladı? Kim Milyoner Olmak İster'deki Uzay çağı sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu. Vatandaşlar Uzay çağı ne zaman başladı? konusunu araştırmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster'de Uzay çağı sorusunun cevabı ne? İşte izleyiciyi ekrana kilitleyen yarışmada merak edilen uzay çağı sorusunun cevabı.

05 Nisan 2020 Pazar  10:32 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:32
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Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri TV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ilginç soru merak konusu oldu. Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Seyirciler, bu soru sonrasında uzay çağının ne zaman başladığını araştırmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor.

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A) 1937

B) 1949

C) 1957

D) 1969

Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.

Cevap: 1957

UZAY ÇAĞI NEDİR? NE ZAMAN BAŞLADI?

4 Ekim 1957 günü tüm dünyanın gözü uzaya çevrilmiş, gökyüzünde daha önce hiç görmedikleri bir şeyi bulmaya çalışıyorlardı. Bu, insanlık tarihi için olağandışı bir gündü. Milyonlarca yıldır tek uydusu olan Ay’la güneşin çevresinde dolanan Dünya adındaki gezegen, şimdi her bir buçuk saatte bir çevresini dolaşan küçük, insan yapısı başka bir uydu daha kazanmıştı

Uzaya gönderilen ilk uydunun adı Sputnik 1 idi. Bu sözcük Rusça “uydu” anlamına geliyordu. Sputnik 1, yeryuvarlağından yüzlerce kilometre ötedeki yumurta biçimi yörüngesine Sovyetler Birliği tarafından yerleştirilmişti. Sovyet uydusu, son yazın hafif aydınlığında gökten geçerken çıplak gözle görülebiliyordu. Gün ışığının vurmasıyla Sputnik 1 ve yörüngedeki yol arkadaşı roket çok hızlı hareket eden parlak yıldızlar gibi ışıldıyorlardı. Sputnik 1’in verdiği “bip-bip” işaretleri her uygar ülkedeki radyo istasyonları tarafından yayınlandı. NBC spikeri, “İşittiğiniz ses, eskiyle yeniyi sonsuza dek ayırıyor” diyerek yeni bir çağın başladığını duyuruyordu.

Sovyetler Birliği’nin yörüngeye bir uydu oturtan ilk devlet olması insanlık adına büyük bir başarıydı. Ama ABD gibi ilk olmayı düşlediklerinden düş kırıklığı yaşayanlar da vardı. Yine de Dünya’nın ilk insan yapısı yapay uydusu, Batı ile Doğu arasındaki düşünce soğuk savaşında yalnız bir Sovyet başarısı olmaktan çok öte bir şeydi. Macellan’ın, çevresini ancak üç yılda dolaştığı bu koca Dünya, Sputnik 1 ile insan yapısı bir Ay tarafından her doksan beş dakikada dolaşılabilen bir gezegen haline gelmişti.

Sputnik 1’in yörüngeye oturtulması, uzay çağını başlatan olay olmakla kalmamış, Soğuk Savaş’ın tüm şiddetiyle sürdüğü yıllarda dünyanın dengesini de değiştirmişti.

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