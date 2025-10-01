Uzay Kongresi 2026'da Türkiye'de: Katılım rekoru kırılacak

Etkinliğe, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger, Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök ile Türk şirketleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonu, gelecek hedefleri ve Antalya'nın ev sahipliğine ilişkin planlar paylaşıldı. Program sonunda düzenlenen kura çekimi ile farklı ülkelerden gelen katılımcılara Türk şirketleri ve üniversiteleri tarafından hediyeler takdim edildi.

- "ANTALYA, KATILIM REKORU KIRACAK"

TUA Başkanı Kıraç, Sidney'de çok güçlü bir organizasyonla yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin uzay vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıraç, "Burada 9 güzide şirketimiz var. Türkiye'nin en iyi iki teknik üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi projeleriyle buradalar. Bunun yanında gençlerimiz, öğrencilerimiz makaleleriyle burada. Tüm bu gayretin ana sebebi Antalya'ya hazırlanmak." diye konuştu.

Kıraç, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenlenecek kongreye büyük ilgi beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yıl Sidney'de yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Antalya'da 10 binin üzerinde bir katılım olacağına inanıyoruz. Antalya, coğrafi olarak daha yakın bir konumda olduğu için birçok şirketin katılım göstereceğini düşünüyoruz. Bu, Türkiye için tarihi bir fırsat olacak. Gençlerin ve özel sektörün bu alanda daha fazla rol alması gerekiyor. Bugün burada geleceğin mühendisleri, bilim insanları var. Üniversitelerimiz çok güçlü eğitimler veriyor. Amacımız bu gençleri Türkiye'deki projelere kazandırmak. Dünya ekonomisi yılda yaklaşık yüzde 3 büyürken, uzay ekonomisi bunun 3 katı hızla büyüyor. Bugün 600 milyar dolar olan pazarın 10 yıl içinde 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye olarak kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz ve girişimlerimiz bu büyümeden daha fazla pay almalı."

Kıraç, ayrıca Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) yönetiminde ilk kez bir Türk temsilci olarak başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini açıklayarak, "IAF'in bugün 600'ün üzerinde üyesi bulunuyor. Türkiye'nin bu ağ içinde aktif olması, firmalarımızın uluslararası işbirliklerine dahil olması açısından kritik önemde. Hedefimiz Antalya organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Antalya, medeniyetlerin merkezi"

Etkinlikte Antalya'nın tanıtımına ilişkin bir sunum yapan Kıraç, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çekti. Kıraç, "Antalya, dünyanın en çok turist çeken dördüncü şehri. Sadece turizm değil kültür, tarih ve misafirperverlik açısından da benzersiz bir şehir. Caretta caretta kaplumbağalarının evi olan Antalya'da doğa ve bilimin buluştuğu eşsiz bir atmosfer sizleri bekliyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN VİZYONU ULUSLARARASI CAMİA TARAFINDAN TAKDİR EDİLİYOR"

Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş de Türkiye'nin kongreye güçlü bir ekiple katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uzay çalışmaları sadece bir bilimsel merak değil aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini şekillendiren stratejik bir alandır. Türkiye Uzay Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sektörün önde gelen firmalarıyla burada olmaktan gurur duyuyoruz."

Ergüneş, Antalya'nın ev sahipliğinin Türkiye'nin uzay alanındaki kararlılığının uluslararası toplum tarafından takdir edildiğini gösterdiğine dikkati çekerek "Antalya'da düzenlenecek 77'nci kongre, bilimsel ve teknolojik işbirliklerini ileriye taşıyacak çok önemli bir platform olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE UZAYA BÜYÜK BİR TUTKUYLA YAKLAŞIYOR"

IAF İcra Direktörü Christian Feichtinger, 2026'da Antalya'da düzenlenecek kongrenin farklı bir deneyim sunacağını belirterek, "Şimdiden Antalya'daki 77'nci kongreye odaklandık. Türkiye uzaya büyük bir tutkuyla yaklaşıyor. Antalya, kültürel mirası, turistik cazibesi ve misafirperverliğiyle benzersiz bir ev sahipliği yapacak." dedi.



Türkiye'nin uzay alanındaki yükselişinin federasyon tarafından yakından takip edildiğini anlatan Feichtinger, "Türkiye'nin uzay ekosistemindeki artan rolü tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Antalya, bu yükselişi kutlamak için ideal bir buluşma noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "UZAY HEDEFLERİMİZ TÜM İNSANLIK İÇİN"

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, mikro yerçekimi araştırmalarının bilim dünyası için sunduğu fırsatlara işaret ederek, "Mikro yerçekimi ortamı, Dünya'da mümkün olmayan deneyleri yapma imkanı sağlıyor. Bu sayede yeni tedavi yöntemleri ve malzemeler geliştirilebilir. Hedefimiz sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için fayda sağlayacak teknolojiler üretmek." diye konuştu.



Atasever, uzay araştırmalarının yalnızca bilimsel değil, insani bir misyon taşıdığına dikkati çekerek, "Uzayda yapılan her deney, dünyadaki yaşamı daha sürdürülebilir kılmak için atılan bir adımdır. Bizim vizyonumuz, bilimin sınırlarını genişletirken insanlığa fayda sağlamak." dedi.

Atasever, Türkiye'nin bu vizyonunun 'Dünya daha fazla uzaya ihtiyaç duyuyor' sloganıyla örtüştüğünü ifade etti.

- "ANTALYA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Türk astronot Alper Gezeravcı ise konuşmasında, "Antalya, tıpkı İstanbul gibi farklı kültürleri buluşturan bir merkez. Uzay endüstrisi girişimleri ve paydaşları bir araya getiren büyük bir alan. Türkiye, bu işbirliğinde tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturma rolünü üstlenecek." dedi.

Gezeravcı, insanlı uzay misyonunun Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen gerçekleştirildiğini hatırlatarak "Oyuna geç dahil olduk ama bu sadece başlangıçtı. Artık bu oyunun içindeyiz ve uzay ekosisteminde daha kritik roller üstlenmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- "ANTALYA'DA BULUŞMAK ÜZERE"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Antalya'nın 2026'da IAC'ye ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, Antalya tanıtım videosunun izlenmesi ve çekiliş organizasyonunun ardından sona erdi. Katılımcılar, Türkiye'nin uzay alanındaki artan uluslararası görünürlüğünü ve 2026'da Antalya'da düzenlenecek kongreye ilişkin heyecanlarını paylaştı.

Etkinliğin öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Pavilyonunu ziyaret eden TUA Başkanı Başkanı Yusuf Kıraç, sonrasında BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü H.E Eng. Salem Butti Salem AL Qubaisibae'ye ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Jiang Hui'ya Türk Pavilyonunu gezdirdi.