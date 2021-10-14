Uzaydan su aygırı izleyecek yarım milyon insan aranıyor

DHA 14 Ekim 2021 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:49

WWF ve BAS'ın ortaklığında yürütülecek projede yer almak üzere, dünya üzerindeki deniz aygırlarının, iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit edebilmek için uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon 'bilim vatandaşı' aranıyor. Yapılan açıklamada "WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor" denildi.

Bilim vatandaşları, bilim adamlarının zaman içindeki değişiklikleri tespit etmelerine ve beş yıl boyunca Atlantik ve Laptev mors popülasyonlarının sayımını gerçekleştirme hedeflerine yardımcı olacak. Aranan özellikler arasında 'en az 10 yaşında olmak ve bir bilgisayar ve internet erişimi olmak' yer alıyor.