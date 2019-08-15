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Üzerine cam kaplama düşmüştü... 17 gün sonra acı haber geldi

Bilecik'te 17 gün önce bir apartmanın dışına yapılan cam kaplamanın üzerine düşmesi sonrasında ağır yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde iki kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen kadın, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Gölpazarı İlçe Başkanı Aydın Göksu’nun annesi Aynur Göksu'nun cenazesi bugün öğle namazına mütaakip Gölpazarı Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığına defnedildi.
 
Cenazeye, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla katıldı.

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