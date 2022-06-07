Üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk öldü!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Serdar Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayan Yakup Sevgili, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile birlikte sürüklenmeye başladı. Rampa aşağı 15 metre sürüklenen Yakup, çöp konteyneri ve sokak üzerinde bulunan merdiven arasında sıkıştı. Olayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yakup'u ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yakup burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olayın ardından, sokakta bulunan iki çöp konteynerinin belediye ekiplerince kaldırıldığı görüldü. Minik Yakup'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

KONTEYNERİN BAĞLI OLDUĞU ZİNCİR ÇALINMIŞ

Yaşanan olayda bir ihmal olduğunu öne süren Yakup'un amcası Bayram Sevgili, "Konteyner bayır aşağı olan bir sokaktaydı. Orada konteynere bağlı bir zincirin olması lazımdı, bu zincir daha önceden vardı. Galiba hurdacılar tarafından alınmış o zincir. Burada bir ihmal var, işçiler çöp konteynerindeki zincirin olmadığını gördüğü halde buna müdahale etmediği için belki onlar da suçlu. Burada kesinlikle bir ihmal var, biz şikayetçi olacağız kimin suçu varsa cezasını çeksin. Maddi manevi neyse tazminat istiyoruz" dedi.

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Davacı olacaklarını ifade eden amca Bayram Sevgili, "Bizim parada pulda gözümüz yok, başkalarının canı yanmasın, burada bir önlem alınmasını istiyoruz. Bayır aşağı bir yerde bu şekilde konteyner olmaz. Buna önlem alsınlar hiçbir ananın, babanın, amcanın yüreği sızlamasın" diye konuştu.