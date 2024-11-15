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Üzerine demir kapı düşen Asya'dan acı haber

Denizli'de üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Üzerine demir kapı düşen Asya'dan acı haber
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Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci arkadaşlarıyla oynadığı esnada üzerine demir kapı düştü.

Düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının imdat çağrıları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezinde Üniversite Hastanesine nakledildi.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız yaşamını kaybetti.

Asya Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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