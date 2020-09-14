Üzerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:12 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:12

Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.’yi babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar’ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, oyun oynarken üzerine dolap devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ebrar D.'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Ebrar'ın cenazesi helallik için evine götürülürken, anne Ö.D. ve baba K.D., gözyaşı döktü. Ebrar D., ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Aile, gazetecilerin cenazeden görüntü almasını engelledi.