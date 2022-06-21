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Üzerine kale direği devrilen Eren hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halı sahada elleriyle tutunarak sallandığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Eren Işık (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA21 Haziran 2022 Salı 23:29 - Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Sevindik Mahallesi'ndeki park içindeki halı sahada yaşandı. Arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Eren Işık, kale direğinin üs demirine tutunarak sallanmaya başladı. Bu sırada yere monteli olmayan kale direği ağırlık nedeniyle ön tarafa devrildi. Başı kale direğinin altında kalan Eren Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Işık, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, halı saha kapatıldı.

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