Üzerine mermer tableti düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi Turgutreis-Bodrum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, mermer yüklemesi yaptığı sırada mermer tabletler vincin üzerine devrildi. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Küçükbaş, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçükbaş burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)