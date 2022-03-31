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Üzerine mermer tableti düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yükleme yaptığı sırada üzerine mermer tableti düşerek ağır yaralanan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş (44) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 20:18 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 20:18
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Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi Turgutreis-Bodrum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, mermer yüklemesi yaptığı sırada mermer tabletler vincin üzerine devrildi. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Küçükbaş, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçükbaş burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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