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Üzerine televizyon devrilen 1.5 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da, evde oynarken üzerine televizyon devrilen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından alındı. Bu sırada anne ve babanın gözyaşı döktüğü ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

AA20 Nisan 2021 Salı 10:51 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 10:51
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Ömer ve Yasemin M. çiftinin 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed M, evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrildi.

Anne ve babası tarafından Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na götürülen çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından alındı. Bu sırada anne ve babanın gözyaşı döktüğü ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

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