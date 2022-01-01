İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzlaştırıcıların 2022'de alacakları asgari ücret tarifesi belli oldu
Güncel

Uzlaştırıcıların 2022'de alacakları asgari ücret tarifesi belli oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2022 yılına ait asgari ücret tarifesi belli oldu.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 02:35 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 02:36
ABONE OL

Adalet Bakanlığının "2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 200-300 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1203-1404 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400-500 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500-601 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601-700 lira arasında ücret ödenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.