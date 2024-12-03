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  • Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
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Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavisinin devam ettiği hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın şehadet haberi, Adana'daki yakınlarına ulaştırıldı.

AA3 Aralık 2024 Salı 09:09 - Güncelleme:
Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
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Askeri yetkililer, uzman çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) şehadet haberini Kozan ilçesi Taş Mahallesi'nde ikamet eden anne Ayşe Kızıldağ'a verdi.

Baba İsmail ve eşi Esme Kızıldağ'ın ise şehadet haberini, şehidin Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bulundukları sırada aldıkları belirtildi.

Şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Haberin duyulmasının ardından çadıra gelen Kızıldağ ailesinin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin cenazesinin yarın Adana'nın Feke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

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