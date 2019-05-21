Uzman çavuş evinde ölü bulundu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil G. (24) evinde ölü bulundu. Halil G.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
- DHA
Kelkit Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil G.'den haber alamayan arkadaşları, önceki gece Atatürk Caddesi'ndeki evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da çilingir ile içeri girdi. Ancak arkadaşları, Halil G.'nin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Halil G.'nin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uzman çavuşun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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